Maria Flor e Douglas Silva - reprodução do instagram

Maria Flor e Douglas Silvareprodução do instagram

Publicado 10/02/2022 15:27 | Atualizado 10/02/2022 15:32

Rio - Filha mais velha do Douglas Silva, Maria Flor, de dez anos, tem chamado a atenção com sua desenvoltura na frente das câmeras. Cheia de estilo e gingado, ela rouba a cena fazendo algumas dancinhas do TikTok e também apresentando o 'DAD BBB' em seu Instagram. Tudo indica que a pequena vai seguir o caminho artístico do pai, que está confinado na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A menina já recebeu até convites para fazer testes para atuar na TV.

fotogaleria

Em entrevista ao Dia, a mãe de Maria Flor e esposa de Douglas, Carol Samarão confirmou a informação, mas fez mistério quando questionada se os testes seriam para novelas ou séries. "Ainda não podemos informar. Se der certo já já contaremos pra vocês", destaca ela, que revela se a filha já manifestava uma vontade de ser atriz. "Acho que ela cresceu ouvindo de todo mundo que tinha talento como o pai, aos poucos foi começando a falar sobre. Quando surgiu o teste e perguntamos se ela gostaria de fazer e ela topou na hora".

Maria Flor, inclusive, já gravou uma série do Star+, sem previsão de estreia, com Douglas Silva. Eles interpretaram pai e filha. "Ela amou, foi incrível o primeiro trabalho ser justo com o pai. Disse que quer seguir o mesmo caminho dele", conta Carol.

Confira alguns vídeos de Maria Flor e se apaixone!







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Flor (@mariaflorsamarao)