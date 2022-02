Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Publicado 10/02/2022 13:37

Rio - Não é novidade que quando se trata de "Big Brother Brasil", Bruna Marquezine é uma comentarista bem ativa nas redes. No entanto, no último paredão os internautas criticaram a torcida da atriz, que no paredão desta terça-feira (08) comentou que preferia que Douglas Silva permanecesse no programa.

Os internautas "revoltados" com as interferências da artista no jogo, subiram um tag "um emprego para marquezine".

A atriz logo entrou na brincadeira e respondeu: "Me odeia porque sou gostosa, que saco, nunca te fiz nada".