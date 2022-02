Pamella Holanda está namorando o piloto Junior Pinheiro - Reprodução Internet

Publicado 10/02/2022 12:03

Rio - Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, está namorando o piloto Junior Pinheiro. A influenciadora digital comemorou seu aniversário na noite desta quarta e aproveitou para postar uma foto em que aparece beijando o rapaz. Esta é a primeira vez que Pamella assume um namoro publicamente após o conturbado fim de seu casamento.

Depois da repercussão dos Stories em que Pamella aparece com o novo namorado, a influenciadora chegou a comentar em um Instagram de fofoca. "Botei um cropper, estava na hora", brincou, fazendo referência ao meme "Reage, mulher, põe um cropped".

Casamento polêmico

Em julho do ano passado, Pamella Holanda denunciou as agressões que sofria por parte do ex-marido, o DJ Ivis. O caso repercutiu nacionalmente e o DJ foi preso no final daquele mês. O artista chegou a pedir um habeas corpus, mas o pedido foi negado e ele ficou preso por três meses.

"Quando percebi que minha filha estava crescendo e entendendo as coisas, vi que não ia ser mais saudável para mim e para ela. Eu sentia vergonha da situação por conta do quanto eu mesma me diminuía e me deixava ser diminuída dentro daquela relação. Depois que a gente sai, a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira melhor", disse Pamella no programa "Vem pra cá", do SBT.

"A demora da justiça... Foi por isso que demorei tanto pra denunciar. Eu tinha medo das pessoas não acreditarem na situação. No dia que fui na delegacia, eu dei sorte, pois era uma delegacia com muitas mulheres. Eu estava sozinha e eu fui acolhida por uma mulher. Isso fez muita diferença", afirmou.