Bruna BiancardiReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 11:23 | Atualizado 10/02/2022 11:29

Rio - Bruna Biancardi, namorada do jogador de futebol Neymar, recebeu elogios ao posar de biquíni vermelho dentro de uma piscina. Nos cliques, que foram compartilhados pelo Instagram nesta quarta-feira, a modelo mostra a marquinha do bronzeado.

Na legenda, a jovem revelou que prefere evitar tomar sol no rosto, apenas no corpo. "Nada de sol no rosto, por isso eu fico com duas cores diferentes", explicou ela, que fez muito carão e pose para as lentes da câmera.

Nos comentários, fãs comentaram o recente namoro entre a modelo e o craque de futebol, que já eram apontados como affair há alguns meses. "Está explicado porque o menino (Neymar) está babando", escreveu um. "Agora o hexa vem", brincou outro. "Maravilhosa", elogiou uma terceira.