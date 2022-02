Ex-BBB explica cirurgia de emergência que realizou - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 18:51

Rio - Patrícia Leitte conversou com os seguidores na noite da última terça-feira (08) para contar que recebeu alta após ser internada para realizar uma cirurgia de emergência. A ex-BBB estava viajando para comemorar o aniversário de casamento quando sentiu dores e foi levada ao hospital.

"Voltei da comemoração das minhas bodas sentindo uma dor abdominal, que apareceu do nada! Aí, fui para o hospital de madrugada e deu apendicite inflamada, fiz uma tomografia e exames. Do nada vou ter que fazer uma cirurgia hoje", contou no último fim de semana.