Luciano Huck, Angélica e Carolina Dieckmann desembarcam em aeroporto de São Paulo

Rio - Luciano Huck, Angélica e Carolina Dieckmann desembarcaram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, e chamaram a atenção de quem passava pelo local. Simpática, ao perceber o paparazzo, a apresentadora sorriu para algumas fotos. Os três, inclusive, esbanjaram estilo. Angélica combinou calça jeans, uma camiseta da marca Valentino e uma bolsa da Hermès, que pode custar até R$ 133 mil. Luciano optou por calça jeans e camisa polo. Já a atriz escolheu um macacão jeans escuro, com blusa preta e botas cano alto, no estilo militar.

