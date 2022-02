Ingrid Guimarães - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 16:06

Rio - Ingrid Guimarães usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (9), para compartilhar uma reflexão sobre seu trabalho como escritora. A atriz, que também já assinou roteiros de longa-metragens e peças teatrais, fez um longo desabafo sobre o ofício e relembrou o início de sua carreira como autora.

"Comecei minha carreira escrevendo pra mim nas madrugadas, já que o telefone não tocava muito pra trabalho. Era um ato de sobrevivência", contou em postagem no Instagram. A artista ainda destacou a parceria com Heloísa Perissé, com quem idealizou a peça "Cócegas", em 2001. "Foi uma grande parceira da escrita. Escrever junto é um sexo lúdico, uma brincadeira de criança", declarou.

Em seguida, Ingrid abre o jogo ao comentar o desafio de escrever sozinha: "É uma terapia interna e solitária. É um processo técnico e emocional. A gente briga e faz as pazes com a gente mesma 10 vezes ao dia. A gente se emociona, ri e no fim acha que deu tudo errado. Dorme acorda e vê que nem foi tão ruim assim. A gente coloca nossa alma, nossa infância, nossa visão de mundo. A gente se reconhece nas palavras escritas. Na hora de mostrar pra alguém, é como se você estivesse no primeiro dia de aula. O que vão dizer diz muito sobre você."

"Admiro muito quem vive disso. A cada filme que vejo, penso quanto tempo aquela pessoa ficou sentada na cadeira em crise pra isso acontecer. Dedico esse post a todas e todos os autores e escritores que passam suas vidas brigando e rindo consigo mesmo. Não é mole não", completou ela, que não revelou qual é o seu próximo projeto.

Em outubro do ano passado, Ingrid deixou a TV Globo e assinou um contrato de exclusividade com a Amazon Prime Video. No serviço de streaming, a atriz assumiu a posição de showrunner, cargo que concentra a responsabilidade de gerir a criação, produção e roteiro de atrações da plataforma, entre outras funções como escolha de elenco e direção.