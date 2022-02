Boris Casoy - Reprodução

Publicado 09/02/2022 15:11

Rio - Boris Casoy se pronunciou durante o "Jornal do Boris", no Youtube, sobre o comentário de Monark durante o "Flow Podcast". O Youtuber defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, e com a repercussão, Monark foi desligado do canal.

"Idiota, despreparado, canalha. Essa ideologia enterrada há muito tempo é crime no Brasil. A liberdade de expressão tem limites e nesse caso ela bate numa ideologia nazista difundida pela internet que deu voz a ignorância, a barbaridade, a pessoas que sem nenhum conceito de história, de educação, de memória, despreparadas, tem acesso e cometem as barbaridades que esse cara cometeu ontem e que chegam e explicam pra gente que falaram isso porque estavam bêbados, não dá para aceitar isso!", disse o jornalista.

Boris afirmou que não é possível defender o assassinato de indivíduos. "Isso não pode ser suportado, você não pode defender o assassinato de pessoas, a morte em série como o nazismo fez, você não pode defender um regime que defenda a predominância de uma raça sobre outras, se é que existe raça, isso não admite discussão, (...) supostas visões racistas não admitem discussão, somos todos seres humanos, somos iguais, não há como discutir a superioridade", acrescentou.