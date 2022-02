Jojo se refresca com banho de chuveiro - reprodução do instagram

Publicado 09/02/2022 15:01 | Atualizado 09/02/2022 15:10

Rio - Jojo Todynho, de 24 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar, no Instagram, nesta quarta-feira, cliques de biquíni. A cantora, que se refrescou em um chuveirão, está curtindo sua lua de mel com o marido, o oficial do exército Lucas Souza, de 21 anos, em Jericoacoara, no Ceará.

"Propostinha. Que viagem maravilhosa", escreveu ela na legenda. Amigos e fãs da funkeira elogiaram ela. "Maravilhosa", comentou Gil do Vigor. "Que lacre", disse um internauta. "Que tiro foi esse!?", quis saber outro, citando um dos hits de Jojo.

E por falar na cantora, através do Instagram Stories, Jojo deu detalhes de sua relação com Lucas Souza e rebateu as críticas que vem recebendo após o casamento. "Deus me deu um marido maravilhoso e eu não tenho o que reclamar. Sou uma mulher bem comida, bem vivida, abençoada e feliz. Queira o que é seu, e não o dos outros. Enquanto uns metem malho em mim, eu estou trabalhando. Essa é a referência que eu quero deixar para os meus filhos. Deixa falar o que querem, fale bem, fale mal, mas falem de mim. Mas é com muito suor que eu estou na minha casa, conquistando as minhas coisas, sem fazer ninguém de trampolim", disparou.