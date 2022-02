Hidelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes, diz que ninguém conhecia Luísa Sonza antes do casamento com o humorista - Reprodução

Publicado 09/02/2022 17:04 | Atualizado 09/02/2022 17:10

Rio - Pai do comediante Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista comentou a trajetória de Luísa Sonza, sua ex-nora, ao sucesso. Em entrevista ao podcast "IELCast" que vai ao ar nesta quinta-feira (10), o piauiense polemizou ao afirmar que a carreira da cantora decolou graças ao relacionamento com o humorista.

"A Luísa tem o talento dela, canta bem, mas alguém conhecia a Luísa antes do Whinderson Nunes? Ninguém conhecia. Que eu saiba, não. Ela cantava desde os 7 anos de idade, lá na cidade dela. De uma forma ou de outra, o Whinderson Nunes a ajudou a aparecer na mídia nacional e a crescer. Como tem muitos que têm talento e não tem oportunidade de aparecer", afirmou Hidelbrando.

Em outro momento, o pai de Whindersson afirmou que não tem nenhum atrito com a ex-esposa do filho e respondeu uma pergunta do apresentador, que questionou se Luísa teria sido ingrata. "Não, eu acho que não! Foi não. Ela não fala mal de Whindersson em lugar nenhum. Você não vê ela falando mal de Whindersson [...] Então, um ajudou o outro. Eu gosto dela, do pai dela... Ela não tinha frescura com nada", completou.

