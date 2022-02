Flay - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 16:41 | Atualizado 09/02/2022 16:44

Rio - Flay abriu a caixinha de perguntas no Instagram, na última terça-feira (08), e rebateu um seguidor que questionou o tamanho das roupas da ex-BBB. "Por que você usa roupas tão curtas em festas, que quase mostram o útero?", foi a pergunta respondida no Stories.

fotogaleria "Vamos lá! Primeiro e antes de qualquer coisa, mostro minha barriga, porque quero, posso e devo usar a roupa que bem entender. Porque, além do corpo ser meu, as roupas também são e a decisão de usá-las é minha. Porque tenho feito dieta e malhado igual a uma louca para me sentir bem com o meu corpo. Ou seja: exibir o resultado dos meus esforços, após perder 6 quilos com orgulho. E, por último, o que é bonito é para se mostrar mesmo. Te ajudei com a sua dúvida?", ironizou.

Flay ficou conhecida após participação no "Big Brother Brasil 20", primeira edição do reality show com a presença de famosos e anônimos. Dentro do programa fez amizade com Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Mari Gonzalez.