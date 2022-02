Duda Reis e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 15:14 | Atualizado 09/02/2022 15:18

Rio - Duda Reis não esconde a felicidade que sente desde o último sábado, quando assumiu o namoro com o ator André Luiz Frambach . Em seus Stories do Instagram, nesta quarta-feira (9), a atriz de 20 anos interagiu com fãs e admitiu estar vivendo o melhor momento de sua vida.