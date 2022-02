Andressa Urach - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2022 14:16

Rio - Andressa Urach, que está grávida de 34 semanas de Leon, anunciou em seu Instagram que deu entrada no hospital no ultimo sábado (5) com pressão alta e contrações. Nesta terça-feira (08), a modelo passou uma situação extremamente difícil, ela contou que teve seu carro furtado e todo o enxoval do seu bebê foi levado.