Rio - Cammie lançou, em parceria com Ferrugem, o novo single “Tudo Para”, pela Sony Music. A música faz parte do 'EP Doce Bala' e já está disponível nas plataformas digitais. A canção fala sobre o amor verdadeiro entre duas pessoas que estão vivendo o presente e apreciando cada momento juntas.

Ao Dia, a cantora fala sobre o feat com o pagodeiro. "É a primeira vez que acontece uma parceria profissional entre nós dois. A gente já cantou algumas vezes, em outras oportunidades, pois temos um grupo de amigos e nos juntamos para criar a nossa banda. A DropBand é uma coisa bem casual, a gente fez uma live juntos, um show junto. A ideia para essa parceria na Tudo Para partiu de mim, eu ouvi a música pensando em quem seria o feat perfeito e na minha cabeça só vinha o Ferrugem. Eu gravei a música inteira para ele ouvir, ele amou e gravamos as vozes. Foi incrível! É uma parceria de trabalho que poucas pessoas esperavam, é uma surpresa até pra mim mesma, sempre fui muito fã do Ferrugem como artista e como pessoa.”



Ferrugem também vibra com esse trabalho: "Veio a nossa primeira parceria profissional, música bacana e de lançamento nacional! Que essa canção alcance muitas pessoas. A ideia como sempre partiu da Cammie, né? A cabeça pensante aí da galera. A menina prodígio que cuida do seu próprio trabalho, que cuida da sua própria imagem. Muito inteligente em todas as pontas do show business ela sabe mexer bem. A ideia foi dela, o convite foi dela, só emprestei minha voz. Emprestei minha voz e minha casa também", diverte-se.