Publicado 08/02/2022 18:44

Rio - Simaria, da dupla com Simaria, voltou a falar que não pretende se relacionar com homens mais novos durante um show na festa de aniversário de Camila Loures, na noite desta segunda-feira. A cantora, que já foi paquerada pelo cantor João Gomes, de 19 anos, disse que prefere 'os mais experientes'.

"Você tem idade para ser meu filho. A veia Simaria vai fazer 40 anos e o João tem 19... Eu poderia ser mãe do João. Agora não quero homem para eu cuidar, mas que cuide de mim. Estou certa ou não?", quis saber ela, em um vídeo publicado pelo perfil Cutucadas, do Instagram. Em seguida, Simone comentou: "Está certa e tem que passar por mim para dizer se eu aceito ou não".

Simaria anunciou o fim do seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig em agosto do ano passado. Os dois tiveram dois filhos, Giovanna, de 9, e Pawel, de 5.