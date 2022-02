Giulia Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2022 19:50

Rio - Giulia Costa abriu a caixinha de perguntas no Instagram, nesta terça-feira (08) e falou sobre saúde mental. A atriz rebateu um comentário sobre ser "linda, rica e com uma família mara" e ainda sofrer com problemas relacionados a essa questão, que "não está das melhores".

"Eu não tenho mais saúde nem paciência para responder esses comentários de forma educativa, paciente e fofa. Mas não se comparem, não esqueçam que cada um sente e reage de uma forma e, principalmente, que nenhum problema é 'menor' ou 'menos importante' que outro. Você tem todo o direito de sentir sua dor, tristeza ou o que for, independentemente da sua condição social", escreveu nos Stories.

"Por muito tempo eu me culpei por ficar triste, mas tenho o privilégio de fazer terapia e entendi que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Espero que vocês entendam também e parem de se culpar por isso, porque já basta todo o resto de coisa ruim que sentimos. Não precisamos de mais julgamentos", acrescentou.