Publicado 08/02/2022 19:04

Rio - Em participação no canal "Cara a Tapa", Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, comentou seu envolvimento sexual com outros homens no passado. O cantor garantiu que é um indivíduo sem preconceitos.

"Ninguém tem nada contra ninguém. Vou frisar aqui sério. Eu nunca tive [preconceito]. Imagina, tu nasceu feiozinho e tu começa a ver uns menininhos mais bonitinhos. Aí, um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho, né? Pô, um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim para quê? eu tinha que transar mesmo... Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado", garantiu.

Anderson ainda comentou a acusação de estupro feita pelo MC Maylon e afirmou que o envolvimento dos dois foi consentido. "Eu percebi que o povo é muito inteligente. Acho que estava muito notório que era uma situação que estava querendo... Até porque uma pessoa que disse pelo o que passou não ia agir como estava agindo", disse.