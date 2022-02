Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar reprodução da TV Globo

Publicado 08/02/2022 18:24 | Atualizado 08/02/2022 18:29

Rio - Arthur Aguiar, que está no paredão desta terça-feira (08), teve uma conversa com Tiago Abravanel e afirmou não saber o que fazer se permanecer no reality. O ator foi indicado pela líder Jade Picon e está enfrentando Douglas Silva e Naiara Azevedo.

fotogaleria

"Cara, vou te falar. Se eu ficar, não sei o que faço, porque é muito complicado. Vai sair alguém que eu gosto. E como é que comemora?", disse ele.