Publicado 08/02/2022

Rio - Anitta usou seu Twitter, nesta terça-feira (8), para mandar um recado sincero aos amigos que só entram em contato com a artista para pedir ingressos gratuitos para seus shows. Em desabafo, a Poderosa criticou as supostas amizades e pediu que seus seguidores procurem incentivar seus colegas que trabalham no ramo de eventos e entretenimento.

A cantora iniciou o momento de sinceridade avisando que os ingressos para seu show em São Paulo, no próximo fim de semana, não estão mais disponíveis. "Está esgotado. Isso significa que: Não tem mais onde enfiar gente nem se eu quiser. Parem de me pedir ou mandar mensagem perguntando como eu tô pra gente se ver esse fim de semana. Quer me ver vem jantar em casa comigo quietinho", disparou.

"2022 e vocês ainda não aprenderam que eu não tenho paciência", declarou Anitta. "'Ah, mas fulano tem'... então liga pra fulano. Todo show a mesma coisa, gente. Não fala comigo o ano todo, mas na semana do show bateu mó saudade. Quer mostrar que é meu amigo mesmo? Tá com saudade mesmo? Compra o ingresso pra me ajudar no trabalho e me faz uma surpresa, vou amar!", ironizou a artista.

Em seguida, a garota do Rio ainda deixou um alerta para os amigos interesseiros: "Dono de evento também é trabalhador, gente. Você que tem amigo que faz evento e quer ir lá 'dar uma moral pra ele', compra o ingresso do evento pra apoiar de verdade seu amigo, pô. Você trabalhou a semana inteira. Agora teu amigo tá trabalhando. 'Ah, mas sou só eu mais 1'. Não, parça, é você e mais 200 cabeça pedindo de última hora pra pessoa se revirar em ingresso que nem tem, porque vendeu com antecedência pra pessoas que se planejam, algo que faz o sustento da vida daquela pessoa".

"Quando é show de artista internacional fora do país vocês pagam sorrindo, né? Ticket de milhões. Enfim... produtores de evento estavam há dois anos sem renda. Já tá difícil pra fazer evento e lucrar cumprindo as normas de saúde pra ninguém correr risco... Então vamos ter senso", completou a cantora.

