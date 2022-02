Rafa Brites mostra detalhes da festa de aniversário do filho, Rocco - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2022 15:08

Rio - Rafa Brites mostrou nos Stories do Instagram, nesta terça-feira (08), alguns detalhes da festa de aniversário de seu filho, Rocco, que completou 5 anos no dia 2 de fevereiro.

fotogaleria "Ele chegou e sentou. Está emocionado", escreveu. "A mãe está mais emocionada ainda. Não sei o que dizer, depois de tanto tempo isolado vamos conseguir cantar um parabéns para a família. Não vai ser uma festa grande", contou a apresentadora.

Rocco é o primogênito de Felipe Andreoli e da apresentadora que está com nove meses de gestação do segundo filho, Leon. Recentemente, Rafa Brites revelou que não pretende engravidar outra vez.

"Gente, é minha última gravidez, de verdade. E falei que vou aproveitar até o último momento, porque eu me amo grávida. Acho todas as mulheres grávidas muito lindas. Eu sei que várias mulheres não se acham, mas eu me acho muito, muito linda", disse.