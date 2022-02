Graciele Lacerda - Edgar Oliveira / Divulgação

Publicado 08/02/2022 13:29 | Atualizado 08/02/2022 13:30

Rio - Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, passou uma situação nada agradável nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora foi chamada de "interesseira" por um internauta e tratou logo de responder de forma afiada.

"Então você acha que estou com ele por causa do dinheiro? Que não o amo e que sou interesseira e busquei luxo?", iniciou ela.

"Primeiro, não vivo de luxo. Trabalho e tudo que compro e gasto até com um chiclete é com meu dinheiro, não pego um real do Zezé. E tudo que estamos construindo tem dinheiro dos dois. Se eu gostasse disso tudo que insinuou, estava só viajando, gastando com bolsas caras, vivendo de salão e só brincando de trabalhar", completou a influenciadora.