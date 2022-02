Bernardo Langlott e Glória Maria namoravam em 2008 - Reprodução

Bernardo Langlott e Glória Maria namoravam em 2008Reprodução

Publicado 08/02/2022 10:45 | Atualizado 08/02/2022 10:47

Rio - Ex-namorado da jornalista Glória Maria, o ator Bernardo Langlott, revelou ser homossexual nesta segunda-feira. Ele abriu o jogo sobre o passado com a apresentadora global e falou também sobre o processo de autoaceitação durante entrevista ao canal do YouTube Pheeno. Os dois se conheceram em uma festa no Copacabana Palace.

fotogaleria

Bernardo disse que viveu um romance e se apaixonou pela jornalista. Em 2008, quando eles se relacionaram, ele tinha 25 anos. "Na época eu estava me descobrindo, tentando descobrir o que eu sentia. A Glória é uma mulher extremamente inteligente, extremamente envolvente, tem um papo incrível, além de ser muito bonita", explica.



Devido a diferença de idade, acusações de que estaria se aproveitando da situação chegaram a surgir. "Então, eu realmente gostei muito dela e na época nós tínhamos um relacionamento normal de homem e mulher... Quando eu falo disso, as pessoas acham que eu estou querendo me promover ou me aproveitar de alguma maneira. Sendo que esse fato não me trouxe nenhum trabalho. Eu não fiz novela das oito por causa disso", continua.

Na sequência, abriu o jogo sobre sua sexualidade. "É muito difícil falar isso publicamente, no meu caso, pela primeira vez... "Eu tive muito medo, primeiro de falar pra mim mesmo que eu sou gay e de me aceitar, porque eu acho que esse é o primeiro grande desafio: você dizer pra você mesmo que não está fazendo nada de errado", conta.", desabafou. "O público não compra mais mentira", garantiu ele.



Bernardo já participou nos humorísticos “Zorra Total” e “Turma do Didi” e atuou na novela das 21h, “O Clone”, de Glória Perez.