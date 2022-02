Virginia Fonseca tem cartão de crédito recusado - reprodução de vídeo

Publicado 07/02/2022 17:41

Rio - Virginia Fonseca levou um susto ao tentar comprar um presente luxuoso para o marido, o cantor Zé Felipe, em uma joalheria. A digital influencer queria presentear o amado com uma pulseira de ouro branco. Mas ao tentar pagar o mimo, que pode custar até 10 mil reais, teve o cartão recusado. Ela contou a situação através de um vídeo publicado em seu canal do Youtube.

"Eu dei uma pulseira pra ele, mas arrebentou. A pulseira também era em ouro amarelo e ele não é tão chegado. Ele prefere ouro branco. Então, o que eu vou fazer: vou comprar uma pulseira pra ele. Ela fica bem bonita no braço", disse. Só que ao efetuar a compra, ela teve o seu cartão de crédito recusado. "Cartão não passou. É sobre isso e está tudo bem, ou não", lamentou. A loira explicou que a situação aconteceu devido uma medida de segurança do banco, por conta do horário.



Devido o imprevisto, a digital influencer explicou que só iria conseguir presentear o marido mais tarde. "Só vou conseguir entregar o presente mais tarde, depois que a loja abrir", explicou. Em seguida, Virginia mostrou a reação de Zé Felipe ao receber o mimo de luxo. Ao ver a peça, ele sorriu. "Vou ficar igual? Amor, obrigado!", agradeceu o cantor, dando um beijinho na amada.