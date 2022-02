MC Guimê e Lexa - Reprodução/Instagram

MC Guimê e LexaReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2022 16:11 | Atualizado 07/02/2022 16:14

Rio - MC Guimê e Lexa estão juntos há mais de cinco anos. Apesar de possuírem milhões de seguidores nas redes sociais, são reservados em relação à vida pessoal. O cantor, que lançou recentemente o EP "From OZ" pela Drop Hits em parceria com a Atabaque e distribuição musical da United Masters, revela que o casal tem o sonho de ser pai. "Nós dois temos o sonho, mas, em 2022, ainda está cedo. A gente conversa sobre isso. Acredito que em um futuro próximo a gente vai poder realizar esse sonho da paternidade", diz.

Mas os planos do casal, que se oficializou união em 2018, vai muito além da vida a dois. Eles também pensam em gravar uma música juntos em breve e repetir a parceria musical de sucesso feita em 2015 quando lançaram a canção "Fogo", bem no inicio da relação deles.

"Será um trabalho incrível porque eu sou fã declarado da Lexa. Sou apaixonado por ela como pessoa e artista. Quando a gente fizer esse novo feat, vai ser algo grandioso. Nosso primeiro e único feat musical foi “Fogo”, logo no início do relacionamento, e a gente já gostou para caramba. Agora com o tempo de casamento e mais maturidade, a gente acredita que vai fazer um trabalho diferenciado e que vai ser um grande sucesso. Estamos aguardando o melhor momento. Não sei se em 2022 ainda, mas vai saber… Pode sair na parte 2 de "From OZ", que vou lançar ainda neste ano. Está nas mãos de Deus", completa.

"From OZ"

A primeira parte do projeto "From OZ" chegou às plataformas digitais recentemente. São cinco faixas que unem o universo do trap, do game e do funk, além de trazer participações de peso de MC Hariel, MC Igu, Piuzinho, Rapadura, Massaru e do rapper porto-riquenho Ñengo Flow. EP tem produção musical de JD on Tha Track.

"O resultado final foi dividido em duas partes com 10 tracks muito loucas e boas, com participações incríveis. Superou as expectativas. A gente tinha uma meta e ela foi alcançada com sucesso. A gente está muito feliz com o resultado. Foi um processo criativo que me trouxe inspiração e força para dar um gás em novos lançamentos, trabalhar novas músicas e criações que eu, Guimê, posso trazer para o público", conta.

O título do EP, que traz estética contemporânea do trap, é uma homenagem às origens e à cidade onde o artista nasceu, a favela Vila Isabel, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. MC Guimê relembra que duvidaram dele somente por ter vindo de uma região pobre e analisa trajetória até aqui.

"O nome retrata originalmente a minha história. Nasci e cresci numa quebrada de Osasco, conhecida como Vila Isabel. Mesmo com poucas oportunidades, consegui chegar longe ao ponto de fazer parcerias internacionais, encontrar ídolos mundiais e gravar com pessoas como Soulja Boy. Eu sempre usei a frase 'De Osasco pro mundo', que faz a gente lembrar de onde veio e pensar para onde a gente quer ir. Mostra que nossos sonhos não têm barreiras. Eu já fui julgado e criticado por pessoas que não acreditavam em mim só por eu ser da quebrada. Se deixasse isso me parar, eu não teria chegado até aqui... 'OZ' remete à cidade de Osasco. O nome é bacana porque retrata o que eu queria trazer referente a minha obra artística e história", detalha.