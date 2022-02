Andressa Urach - Reprodução/Youtube

07/02/2022

Rio - Andressa Urach publicou um vídeo em seu canal no Youtube para explicar os detalhes de sua internação. A modelo foi encaminhada ao hospital depois do aumento de sua pressão e sofrer com as contrações relacionadas à sua gestação de 33 semanas.

fotogaleria "Vim de ambulância. No hospital que eu estava não tem UTI neonatal. Como o Leon estava só com 33 semanas, e eu estou com a pressão alta e tendo contrações com um dedo de dilatação, eu estou tomando remédio para amadurecer o pulmãozinho dele", iniciou o relato.

A modelo falou ainda sobre seu quadro clínico. "Agora eu estou bem, né?! Em observação. A gente vai tentar segurar o máximo que der para que ele fique um pouco mais na minha barriga", disse.

"As contrações doem. Não é fácil ser mãe. Acho que é por isso que a gente ama tanto os filhos, sofremos tanto para ter eles. […] Leonzinho está na barriga e me causando preocupação, mas vai dar tudo certo", finalizou.