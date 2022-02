Gabigol vai à Praia do Abricó com amigos

Rio - Gabigol aproveitou a tarde desta segunda-feira para curtir uma praia. O jogador de futebol do Flamengo esteve nas areias da Praia do Abricó, na Zona Oeste do Rio, acompanhado por alguns amigos. A Praia do Abricó é conhecida por ser uma praia de nudismo. O atleta foi fotografado tomando uma chuveirada e, posteriormente, tomando uma cervejinha com os parceiros.

Neste domingo, Gabigol sofreu ofensas racistas durante uma partida de Flamengo contra Fluminense pela Taça Guanabara. O Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo por 1 a 0 e Gabigol foi chamado de "macaco" enquanto se dirigia ao vestiário.

