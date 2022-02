Anitta declara paixão por Rodrigo Mussi, participante Pipoca do BBB 22 - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 07/02/2022 13:02

Rio - Anitta e o ex-BBB Rodrigo Mussi interagiram nas redes sociais nesta segunda-feira. Os dois se chamaram de "ex" em publicações no Twitter. No início do reality, a cantora demonstrou interesse no administrador bonitão, mas logo mudou de ideia ao ouvir falas preconceituosas no programa e desaprovar estratégias dele.

No Twitter, Rodrigo citou o nome da cantora como "ex" ao responder um comentário do paredão feito por um fã "Como diria minha ex Anitta: fã ou hater?", questionou ele em tom de brincadeira. Anitta, na sequência, surpreendeu os seguidores e respondeu o comentário dele. "O ex mais rápido que eu já tive na vida", escreveu ela.