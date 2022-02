Sol Vega conta que o marido, Tibério Cavagnini, foi intubado com Covid-19; ele não se vacinou - reprodução do instagram

Rio - Sol Vega atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde de seu marido, Tibério Cavagnini, que segue intubado por conta da Covid-19. Através do Instagram Stories, a ex- BBB disse que o amado não está urinando e que o médico não está nada otimista. Vale lembrar que ele não se vacinou contra a doença.

"Fui ver o Tibério e hoje o médico não foi nada otimista. Falou que ele não está urinando por causa da doença, né, desenvolve, enfim... Eu estou acabada, sabe. Sei que a gente não pode ter medo, mas tenho medo de tudo. Tenho medo até de ir embora pra casa dirigindo. Já chorei bastante. Tinha parado de chorar, agora voltei a chorar de novo", começou ela.

Em seguida, Sol disse como estava se sentindo. "Eu estou um lixo, um lixo. Esse homem é muito importante na minha vida, vocês não têm noção. Esse homem me ajudou e me ajuda tanto. Quando ninguém acreditava em mim esse homem pegou na minha mão, pegou na minha mão até hoje, já faz 16 anos que a gente está junto", disse a ex-BBB, que completou: "Logo depois que saí do Big Brother, demorou um ano, conheci ele. Foi um anjo da guarda na minha vida e está sendo até hoje".