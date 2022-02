Fátima Bernardes comenta recuperação após cirurgia - user

Publicado 07/02/2022 17:45

Rio - Fátima Bernardes fez uma série de Stories, nesta segunda-feira (06), para comentar sua rotina de trabalho no comando do "Encontro". A apresentadora aproveitou para contar detalhes do processo de recuperação do ombro esquerdo, operado em outubro do ano passado.

fotogaleria "Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje resolvi contar para vocês como é que é a minha tarde de segunda-feira. Sabe depois daquele momento que eu digo: 'tchau, a gente se vê amanhã?' Pois é! Depois dali, eu hoje, às segundas, faço uma prova de roupas para escolher os figurinos do restante da semana. Vocês desculpem o barulho, mas é que tem uma obra bem aqui do lado. Então faço essa prova de roupas, venho para casa, almoço e, às duas horas, eu já tenho uma reunião com a equipe, com o núcleo mais próximo da equipe para a gente discutir tanto o programa de amanhã como os próximos programas até sexta-feira. Quer dizer, a ideia que a gente tem deles, para ver se realmente vai vingar ao longo da semana", disse.

Entre os compromissos em sua agenda, Fátima Bernardes falou sobre a realização de fisioterapia. "Depois disso, daqui a pouquinho, às quatro horas, eu tenho uma fisioterapia porque esse ombro aqui ainda está me dando muito, muito trabalho. E eu quero que ele volte a funcionar 100%. Olhando assim, olha assim, cicatrizes tão pequenininhas que ficaram. Quando que eu ia imaginar esse trabalhão para recuperar, né? Está dando, mas eu vou lá. E ele vai voltar a funcionar 100%. Depois disso faço um pouquinho de exercício de força nos braços e aí, depois, vou ver o jantar e tal, e, depois do 'Jornal Nacional', vou dar uma olhada no roteiro para ver se ficou tudo como a gente imaginou nessa reunião das duas. Essa é mais ou menos a minha rotina nas segundas-feiras", acrescentou.