Andressa Suita, Gusttavo Lima e os filhosReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2022 15:52

Rio - Andressa Suita e Gusttavo Lima posaram com os filhos, na manhã desta segunda-feira, para mostrar o retorno às aulas dos pequenos. A modelo e o cantor sertanejo são papais de Gabriel, de 4 anos, e Samuel, de apenas 3.

"Primeiro dia de aula e o coração dos pais está como?!", escreveu a modelo, no Instagram Stories, ao compartilhar a foto em que os dois aparecem dentro de um carro. Andressa e Gusttavo reataram o relacionamento no ano passado depois de anunciar separação em outubro de 2020. De lá para cá, Andressa costuma aparecer nos shows do cantor, além deles fazerem passeios em um iate que o cantor comprou de Roberto Carlos.