Publicado 07/02/2022 22:03

Rio - A polêmica separação envolvendo Duda Reis e Nego do Borel ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. É que o funkeiro alterou uma tatuagem feita em homenagem a ex-namorada e publicou o resultado nas redes sociais. A advogada Izabella Borges, que defende a atriz, então, acusa o cantor de violar a medida protetiva, concedida no fim do ano passado, que proíbe o funkeiro de fazer, direta ou indiretamente, qualquer referência a digital influencer.

Nego mostrou a mudança de sua tatuagem através do Instagram na última quarta-feira. No desenho original aparecia apenas o apelido da atriz, 'Duda', acima da asa de um anjo. Agora, ele incluiu as palavras "William e" e "do Borel" e explicou que era uma homenagem a uma dupla de MCs. "Relíquias do funk, MCs William e Duda do Borel. Duda muitas vezes me inspirou para eu ser quem sou hoje, então, esse nome vai ficar marcado em minha vida", escreveu ele.

De acordo com Izabella Borges, a divulgação da tatuagem pode ser considerada uma infração. Sendo assim, ela pede uma investigação contra Nego pelo crime de descumprimento da medida. "Essa é uma forma sofisticada de continuar mantendo ela atrelada. Ele escreve 'Duda do Borel'. É uma tentativa de mostrar que ele ainda exerce uma dominação e de dar publicidade a um pensamento distorcido e machista", diz a profissional, em entrevista ao Universa, do Uol. "Além disso, ele traz, de novo, o caso à mídia e revitimiza Duda, pois esse fato saiu em diversos os veículos. Ela fica desestabilizada, tendo que falar novamente sobre o que aconteceu", completou.

De acordo com os representantes de Duda Reis, foram publicadas 35 notícias na imprensa sobre a tatuagem. "Toda mulher tem uma vulnerabilidade. A Duda é uma pessoa pública, e ele consegue facilmente atingí-la quando movimenta a opinião pública para falar sobre o caso, quando deixa dúvidas no ar, quando ele cria notícias ou incita a falarem sobre ela, como ele fez, mesmo com a proibição", destacou Izabella Borges.

Procurada pelo Universa, a advogada de Nego do Borel, Elizabeth Medeiros Pinto, informou que o cantor "vem cumprindo todas as medidas impostas a ele".



Término conturbado

Nego do Borel e Duda Reis ficaram juntos por quase três anos. O término do relacionamento dos dois aconteceu no fim de 2020 e foi bem conturbado. A atriz acusou-o de agressão, traições e estupro. Na época, o cantor admitiu ter traído a influenciadora com youtuber Lisa Barcelos. No entanto, negou as outras acusações.

Novo amor

Duda Reis e o ator Andre Luiz Frambach assumiram o namoro através do Instagram neste fim de semana. Os dois publicaram fotos juntinhos e ainda trocaram declarações de amor. "Peixinho, te amo", escreveu ela. "Eu e te amo, muito", respondeu ele.