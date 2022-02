Sol Vega conta que o marido, Tibério Cavagnini, foi intubado com Covid-19; ele não se vacinou - reprodução do instagram

Publicado 07/02/2022 16:20 | Atualizado 07/02/2022 16:21

Rio - Após o marido, Tibério Cavagnini, ser intubado com Covid-19, Sol Vega contou que ele não se vacinou contra a doença. Através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, a ex-BBB lamentou a situação e fez um alerta para seus seguidores. Nos vídeos, ela ainda reforçou que, apesar da decisão do amado, recebeu as doses do imunizante contra o coronavírus.

"Às vezes as pessoas tem medo, como o Tibério teve medo. Sei que muitas pessoas tem medo da importância de ser vacinado. Antigamente não tinha isso. Fazia uma vacina e a gente estava lá, nem queria saber de onde era a vacina. A gente ia vacinar. Hoje em dia eu não ligo para a política, não importa o que você diga. Eu acho todos uns corruptos. Mas a vacinação - não estou generalizando - também tem conotação política esse negócio de vacinar, não vacinar", destacou.

Em seguida, Sol lamentou a atitude do marido de não ter ido se vacinar contra a Covid-19. "Acho que a gente tem que acreditar mais na ciência. Se ele tivesse vacinado, não estaria tão ruim como está hoje. Ou eu posso estar enganada, também. É o que eu penso, meu [modo de] ver. Você pode pensar diferente de mim, mas eu estou passando por uma situação muito ruim que não deveria estar passando agora. Então, por isso que estou pensando nisso".



Por fim, a ex-BBB deixou claro que foi imunizada. "Eu me vacinei. Levei minha mãe para vacinar e falei para ele: 'Tibério, você precisa vacinar'. Ele foi contra. Tudo bem, cada um tem o seu direito de pensar. Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? Mas eu fui porque sempre me vacinei. Sempre quando aparecia uma vacina, que a gente precisava se vacinar, eu tomava. Minha mãe precisa, que é idosa, e eu também preciso. Mas ele tinha medo. E com essa loucura de política, porque hoje em dia, quando se fala em, política, o pessoal fica doido. Parece que vale mais a política do que a gente ficar vivo", opinou.