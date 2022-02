Gretchen mostra calcinha com o nome do marido - Reprodução

Gretchen mostra calcinha com o nome do maridoReprodução

Publicado 07/02/2022 14:24

Rio - Gretchen usou seu Instagram nesta segunda-feira (07) para responder as críticas que recebeu após usar uma calcinha com o nome do marido, Esdras Souza . A cantora ainda fez uma live para abordar a polêmica.

"A vida tem que ser vivida assim: plena. Eu nunca me importei com opiniões sobre minha vida desde novinha. Agora, com quase 63 anos, vocês acham que vou me importar? A gente crítica no outro aquilo que mais gostaríamos de ser. Eu, com certeza, estou sendo criticada por ser livre. O que muita gente não é. Aproveita meu exemplo e se liberte! Viva como você quiser e do jeito que quiser. Assim como eu, em vez de criticar o que eu faço, você irá estar ocupada em cuidar da sua vida e de fazer as coisas que, de repente, você não tem coragem de fazer. Fica a dica", escreveu.