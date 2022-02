Paola Carosella - Reprodução

Publicado 07/02/2022 08:38

Rio - A chef de cozinha argentina Paola Carosella, ex-jurada do "MasterChef Brasil", usou as redes sociais para rebater críticas por falar de política brasileira nas redes sociais. Ela disse que recebe comentários para "voltar para a cozinha" e "deixar de falar de política. Em diferentes momentos, ela já criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Mensagem para as pessoas que nos últimos dias me chamaram de bonitinha e charmosa, mas: 'melhor volta para a cozinha e não falar de política' ou 'você é charmosinha mas não sabe do que fala'", começou a empresária argentina.

"Pois bem, meus repolhos, eu sou charmosa, sim, e bonita, uma gata, sou bem sucedida, independente, pago todas minhas contas e as de várias outras pessoas, tenho três empresas, trabalho pacas, leio, estudo, tenho opinião, viajei o mundo e o Brasil, tenho 49 anos, faço parte de vários projetos sociais que envolvem comida, cultura, agricultura e educação, sou politizada, tenho opinião e voto no Brasil. Está bom?", continuou.

Ah, caso você não me ache nem bonitinha, nem charmosa, fique tranquilo que eu nem ligo para o que vc acha. Bom domingo", completou a ex-jurada do "MasterChef Brasil".