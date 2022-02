Camila Loures comemora aniversário com festa temática do ’BBB’ - Ag. News

Camila Loures comemora aniversário com festa temática do ’BBB’Ag. News

Publicado 08/02/2022 09:56 | Atualizado 08/02/2022 11:03

Rio - A youtuber Camila Loures comemorou seu aniversário de 27 anos com uma grande festa, com tema de "BBB", em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Famosos como Luan Santana e a namorada, Izabela Cunha, Gil do Vigor, Deolane Bezerra, Dilsinho, Sarah Andrade, Flávia Pavanelli, entre outros, prestigiaram o evento.

fotogaleria

Em outubro de 2021, Camila revelou que havia sido convidada para o "BBB 21", mas foi "desconvidada". "É uma experiência incrível. Recebi o convite no ano passado e fiz a entrevista. Estava crendo! Desci os vídeos do canal de três para um vídeo por dia e adiantei 90 vídeos achando que ficaria os três meses. Fiz a entrevista em setembro, e em janeiro recebi a resposta: 'você não vai'. Boninho, você me paga. Tirou doce de uma criança", afirmou.