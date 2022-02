Sophia Abrahão - Reprodução Instagram

Publicado 08/02/2022 13:15 | Atualizado 08/02/2022 14:12

Rio - Sophia Abrahão passou por um susto enquanto se preparava para um passeio com as amigas no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (07), a atriz cortou o pé e por conta do sangue acabou sofrendo um desmaio, o acidente o ocorreu em uma praia carioca.

"Gente, rolou um pequeno imprevisto… Cortei meu pé! Mas não foi nada demais. Nem vou postar [fotos], porque é sacanagem", começou ela.

"Logo após esse imprevisto, eu tive um desmaio. Se não fosse a Carol e a Érica, eu tinha caído dura no meio da rua. Eu não posso ver sangue, tenho essa coisa", explicou a atriz.