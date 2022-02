Maíra Cardi - Leo Franco / Ag. News

Maíra Cardi

Publicado 08/02/2022 13:47 | Atualizado 08/02/2022 14:15

Rio - Maíra Cardi abriu o jogo e falou sobre a confiança que tem no marido, Arthur Aguiar, que está confinado no "BBB 22". A empresária declarou que não houve nenhum combinado antes do ator entrar na casa mais vigiada do Brasil.

"Não combinamos nada não. Se tivéssemos combinado com certeza seria não coma pão (risos). Porque brinco com isso? Porque sou empresária do maior programa de emagrecimento do Brasil e se eu tiver que palpitar na vida dele, assim como de qualquer outra pessoa, será pelo meu profissional, a pessoa contrata minha equipe para auxiliar e assim fazemos", disse Maíra em entrevista à revista Quem.

A coach ainda falou que não se incomoda com os comentários feitos nas redes sociais sobre a série de traições que sofreu e que as puladas de cerca nunca foram novidade. "Não acho pressão nenhuma. A rede social não me contou que o Arthur me traiu, as pessoas não estão falando novidade alguma, eu mesma contei, eu mesma detalhei, não existe segredo para ninguém, podem perguntar o que quiser!", disse ela.