Aline Campos posa em cima de árvorereprodução do instagram

Publicado 08/02/2022 17:02

Rio - Aline Campos, ex-Riscado, gosta mesmo de curtir a natureza. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a atriz e apresentadora escalou uma árvore. De biquíni, ela mostrou as curvas ao posar para alguns cliques, que foram publicados no Instagram, nesta terça-feira.

"Sobre um dia perfeito em Bonito. Sim, não posso ver uma árvore que já quero abraçar ou escalar", escreveu a morena na legenda. Através dos comentários, os fãs de Aline elogiaram os cliques. "Deusa maravilhosa", disse um. "Desce daí, menina", brincou outro. "Definição de perfeição atualizada com sucesso", opinou um terceiro.