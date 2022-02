Paolla Oliveira se diverte com seu cachorro - reprodução do instagram

Publicado 08/02/2022 17:18

Rio - Paolla Oliveira, de 39 anos, encantou os internautas ao publicar um clique pra lá de fofo com seu cachorro no Instagram, nesta terça-feira. De biquíni cavado, a atriz dançou com seu bichinho de estimação no gramado de sua casa. As curvas perfeitas da namorada de Diogo Nogueira chamaram a atenção. "Meu parceirão na dança", escreveu ela na legenda.

Não demorou muito para os fãs de Paolla reagirem a imagem. "Meu Deus, como é linda. Que mulherão", elogiou um. "Essa mulher é um monumento", disse outro. "Muita gente queria estar no lugar do Diogo Nogueira. Se eu tivesse no lugar do cachorro já estava bom demais", brincou um terceiro.