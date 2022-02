As gêmeas Kristina e Karissa Shannon - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2022 11:41

Rio - Ex-coelhinhas da Playboy, as gêmeas Karissa e Kristina Shannon, de 32 anos, relataram em entrevista ao "Sunday Mirror", como era a relação de Hugh Hefner, dono da marca, com as coelhinhas e afirmaram ter sofrido abusos.

"Hef agia como se fosse seu dono. Se infringíssemos as regras, seus guardas nos arrastavam para nosso quarto e não nos deixavam sair. Hef chamou de 'prisão HMF', com suas iniciais. Ele atacava jovens vulneráveis como nós. Ele oferecia o mundo e depois a mantinha presa em casa", disse Kristina.

Segundo as gêmeas, elas foram abordadas por Hugh Hefner quando tinham 19 anos. Elas também contaram que ele organizava reuniões que acabavam em sexo grupal, com direito a muitas drogas. Karissa revelou ter engravidado de Hugh Hefner quando ele tinha 83 anos e disse se sentir "como se estivesse carregando o filho do diabo". Ela afirmou ter feito um aborto sem o conhecimento do empresário.

"Quando Hef morreu, parte de nós se sentiu triste, mas outra parte disse: 'Que bom que ele morreu, garotas não serão mais arruinadas como nós fomos'. Eu achava que a Playboy era uma grande família - agora posso ver que era uma mentira", lamentou Kristina.

As gêmeas afirmaram que vão processar a Playboy por sofrimento emocional e trauma. "Nós éramos Playmates, empregadas, e tudo aconteceu na mansão, então queremos ir atrás deles. Estamos nos manifestando porque queremos que as pessoas saibam quem ele realmente era e o que estava acontecendo a portas fechadas", garantiram.

Hugh Hefner morreu aos 91 anos, de causas naturais.