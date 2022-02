Juliette e Viih Tube no 'BBB 21' - Reprodução/Globo

Juliette e Viih Tube no 'BBB 21'Reprodução/Globo

Publicado 09/02/2022 12:18

Rio - A ex-BBB Viih Tube abriu o coração ao falar com os fãs sobre a relação que tem com Juliette Freire, vencedora da 21ª edição do reality. que se tornou vencedora do reality. Segundo a youtuber e influenciadora, via Instagram Stories, as duas não mantém contato frequente. Vale lembrar que as duas foram amigas durante confinamento, mas também tiveram atritos.

fotogaleria

"Nos falamos algumas vezes aqui fora, e ela como sempre foi um amor comigo e um show de maturidade, mas não mantemos contato frequente. Eu entendo e vocês perguntam muito disso, mas evito falar porque tudo falam que é 'biscoito'", começou.

"Sempre serei grata por tudo o que ela me ensinou, por ter me aguentado em alguns momentos em que fui mimada, também. Eu não estaria como estou hoje se não tivesse vivido algumas coisas com ela e tudo que aprendi! Vivíamos entre tapas e beijos lá dentro, mas no jogo sempre defendia ela, e para sempre será assim. Defenderei e torcerei por ela e por seu sucesso e seus sonhos, mesmo sendo de longe! Sou muito grata, mesmo, e ela sabe", concluiu.