Reynaldo Gianecchini - Reprodução/Instagram

Reynaldo GianecchiniReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 17:51 | Atualizado 09/02/2022 18:06

Rio - Reynaldo Gianeccchini surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira (9), ao publicar a foto de uma mulher misteriosa em seu Instagram. "Meu novo affair! Em breve, eu conto", escreveu o ator de 49 anos na legenda do clique que mostra apenas a nuca da pessoa a quem o artista se refere.

fotogaleria

Nos comentários, fãs do ator brincaram com a declaração, lamentando não estar no lugar da sortuda: "Queria que fosse eu" e "queria ser ela" foram alguns dos recados deixados por admiradoras do artista. "Assim fico com ciúmes", brincou um seguidor.

No entanto, não demorou muito até os internautas perceberem uma relação entre a postagem e um novo trabalho de Gianecchini. Alguns fãs mais atentos perceberam a semelhança entre o penteado da mulher que aparece na imagem e o corte adotado pela atriz Tainá Müller, que contracenará com o ator na segunda temporada da série "Bom Dia, Verônica".

A produção original da Netflix será um dos primeiros trabalhos de Reynaldo desde que deixou a TV Globo, após 21 anos de contrato. Conhecido por dar vida a diversos galãs em novelas da emissora carioca, o artista interpretará o vilão dos novos episódios da série de suspense que ainda tem Camila Morgado e Eduardo Moscovis no elenco.

Confira: