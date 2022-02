A cantora Luiza pretende seguir carreira solo após a morte de Maurílio, com quem fazia dupla sertaneja - Reprodução/Instagram

A cantora Luiza pretende seguir carreira solo após a morte de Maurílio, com quem fazia dupla sertanejaReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 14:16

Rio - A cantora Luiza abriu o jogo com seus fãs, na madrugada desta quarta-feira (9), sobre o futuro de sua carreira após a morte de Maurílio, com quem fazia dupla sertaneja. Em seus Stories do Instagram, a artista respondeu um fã sobre uma possível carreira solo, mais de um mês depois de seu parceiro falecer. "Sim [Vou seguir em carreira solo]. Dupla só tive uma e nunca ninguém vai ocupar esse lugar e novo", declarou.

A noiva da ex-BBB Marcela McGowan ainda conversou com os seguidores sobre a terapia que tem feito e compartilhou sua experiência. "Hoje tive terapia e foi muito boa. Estou fazendo uma vez por semana devido a vários acontecimentos nos últimos tempos. Passei por perdas e outras coisas. Está me fazendo muito bem. Está transformando a minha vida", afirmou.

"Quando você quer perder peso, faz exercício, vai na nutricionista... Se quebra a perna, vai ao ortopedista, quer fazer a unha, vai à manicure. Qual o problema de você cuidar da sua cabeça no momento em que ela dá sinal de que não está tudo bem? Terapia não é luxo, é necessária", refletiu a cantora.

Maurílio Delmont faleceu no dia 29 de dezembro, aos 28 anos, vítima de complicações de um tromboembolismo pulmonar. O sertanejo havia sido internado 15 dias antes em um hospital de Goiânia, após passar mal durante a gravação de um DVD ao lado de Luiza. Com grave infecção no pulmão, o cantor sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.