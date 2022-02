Naiara Azevedo fala de decepção com Tiago Abravanel - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2022 15:15

Rio - Naiara Azevedo perdeu a chance de levar R$ 1,5 milhão para casa nesta terça-feira (08). Durante a sua participação no "Mais Você", com Ana Maria Braga, ela falou sobre a decepção que teve com o amigo Tiago Abravanel dentro do jogo.