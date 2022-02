Naiara Azevedo é a terceira eliminada do BBB 22 - Reprodução

Naiara Azevedo é a terceira eliminada do BBB 22Reprodução

Publicado 09/02/2022 08:27

Rio - A cantora Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do "BBB 22", na noite desta terça-feira. A artista é a primeira participante do grupo camarote a deixar o reality show. Naiara levou a pior na disputa contra Douglas Silva, que teve 38,96% dos votos, e Arthur Aguiar, que recebeu apenas 3,27% dos votos. Esta foi uma das votações mais intensas do programa. O paredão chegou a receber 1 milhão e 600 mil votos por minuto. O total de votos foi 147.394.091 votos.

O apresentador Tadeu Schmidt começou seu discurso tranquilizando Arthur Aguiar e dando uma informação crucial para os outros brothers. Ele revelou que Arthur quase não teve votos e que a disputa aconteceu mesmo entre Naiara e Douglas. "Pra vencer o 'BBB' primeiro tem que fazer o óbvio: tem que querer muito, tem que mostrar que quer, tem que se entregar totalmente aí dentro", afirmou.

Logo após o resultado, Naiara recebeu um abraço dos colegas de paredão. Em seguida, outros participantes se juntaram a eles. Tiago Abravanel e Maria se mostraram bastante chocados com a eliminação de Naiara. "Foi um prazer te conhecer", disse Linn da Quebrada, com quem Naiara desenvolveu uma forte amizade.

Naiara deixou algumas palavras para os brothers enquanto saía da casa. "Por diversos momentos aqui, eu me senti sozinha. Muito sozinha. E eu estou saindo num momento que talvez seja a minha hora, porque agora eu me sinto acolhida por todos. Eu consigo olhar no olho de todo mundo e quando todo mundo me abraçou, eu senti que eu deixei sentimento no coração de vocês", afirmou.

"Saibam que eu realmente gosto de vocês e quando vocês saírem e assistirem, vocês vão entender que, realmente, eu gostava de todos vocês. Quando as pessoas falam: 'Não existe gostar de todo mundo'... Porr*, minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Eu gosto de vocês. Obrigada pelo carinho, pelas palavras, pelos ensinamentos. As portas da minha casa, do meu palco, da minha família estão abertas pra todos vocês", completou.

"Deve ter alguém que me ama me esperando lá fora. Me perdoem se fiz alguma coisa de errado", finalizou. Os brothers, então, cantaram a música "Triscou Já Foi", de Naiara.