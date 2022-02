Maria, Vinicius e Eliezer falam sobre o 'Jogo da Discórdia' - reprodução da TV Globo

08/02/2022

Rio - A equipe que administra as redes sociais de Maria, confinada no "BBB 22", publicou uma nota de repúdio aos ataques homofóbicos e racistas que a atriz recebeu desde a última segunda-feira (7). Em postagem no Instagram com os comentários desativados, os administradores relatam algumas das ofensas sofridas pela cantora após a exibição ao vivo do Jogo da Discórdia.

"Os usuários nas redes sociais publicaram comentários como: 'Que raiva mortal da Maria. Macaca morfética, tem que sair que eu não aguento mais ouvir essa voz" e 'Mano, Maria, tu é muito escrota, preta, falsa', falas que incentivaram um ataque generalizado e criminoso no universo digital, pelo seu perfil e por toda esfera digital", diz o comunicado.

Em outra publicação, a equipe destaca mais comentários negativos que envolvem até mesmo intolerância religiosa e declara: "O 'BBB' é o jogo da vida. Os ataques diários que a Maria vem recebendo não são um jogo, essa realidade triste e dolorida não é entretenimento".

"A equipe da participante reafirma seu compromisso contra o machismo, o racismo e a homofobia, intolerância religiosa, calúnia e difamação e reforça a importância da denúncia formal nestes casos", diz o trecho final da nota.

Maria se tornou alvo de críticas após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, no "BBB 22", quando trocou inúmeras farpas com Arthur Aguiar. Um momento que chamou a atenção dos internautas foi quando a atriz de "Amor de Mãe" dá um tapa na testa do ex-Rebelde ao colar a placa de "Duas caras" . Fãs do reality acusaram a artista de agredir o rival durante a dinâmica e a hashtag "Fora Maria" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

