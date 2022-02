Jade Picon e Leo Picon - Reprodução Internet

Jade Picon e Leo PiconReprodução Internet

Publicado 08/02/2022 13:45

fotogaleria

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, Leo acusou Arthur Aguiar de "manipular" o Brasil ao relembrar situações como a conversa que teve com Jessilane sobre os votos da casa. Em seguida, um usuário do Twitter alertou o empresário: "Não adianta tentar reverter o jogo pra Jade não, a cagada já tá feita!"

Pela manhã, o influenciador respondeu o comentário brincando com a situação em que sua irmã mais nova se colocou ao ser acusada de "trair" Arthur, indicando o ator ao paredão e torcendo por sua saída do reality show. É Jade... Eu tentei… Você chegou num ponto que EU tô tendo que passar pano pra você", escreveu ele, que já se envolveu em outras polêmicas e chegou a enfrentar "cancelamentos" nas redes sociais.

"Digamos que esse ponto é abaixo do fundo do poço. Agora é viver a vida após o tombo", continuou, se referindo ao título do documentário do Globoplay sobre a trajetória da cantora Karol Conká após uma participação desastrosa no "BBB 21". "Ninguém mandou não cantar Thiaguinho. Bom dia! Já cantaram hoje? A Jade não vai errar não…", completou Leo, citando a canção que os brothers cantaram para os participantes eliminados até o momento.

Confira: