Arthur Aguiar e Pedro Scooby no 'BBB 22'Globo

Publicado 08/02/2022 09:31 | Atualizado 08/02/2022 09:32

"Talvez você leve de uma maneira mais leve. [Mas] 'Jogar Sujo', de alguém que está junto com você, mano, é muito pesado", reclamou Arthur. "É errado, mas é a forma que você fez errado. Você jogou sujo", respondeu Scooby.

Na sequência, eles relembraram mais uma vez o jogo de Rodrigo Mussi, eliminado na semana passada e lido como estrategista pelos demais confinados. "Ele (Rodrigo) não era teu brother", dispara Arthur para Scooby. "Ele me deu a cama quando eu cheguei (...) Ele foi um cara que conversou. A partir do momento que a gente tem câmeras e pessoas acompanhando, você tinha que ter falado que rolou um mal-entendido", rebate o surfista.

Na sequência, Scooby se empolgou e de um longo sermão. "Eu não ligo para a parada do jogo. Não tenho medo de falar o que eu penso. Não sou jogador para ficar armando jogo para votar. Não sei o que penso disso, mas ver isso tudo que estão fazendo com o DG [Douglas Silva]. É um moleque que teve relação intensa com várias pessoas, como a Jessi. Ela chorou no ombro dele quando estava triste", disse.

"Estou aqui para ter uma conversa com você e as pessoas vão entender. Realmente acho que você se perdeu e o nome 'Jogou Sujo' foi decepcionou da semana passada. Você se fechou e teve atitudes que eu não gostei. Tentei sinalizar algumas vezes para você que fiquei triste, mas a gente se fechou mais ainda", completou o surfista.

Até que Arthur interveio e respondeu. "O Jogo Sujo não é se decepcionou. Scooby tenta explicar: "É Jogo Sujo, entendeu. Você não jogou limpo". O ator questiona: "Não joguei limpo com quem?". O surfista responde: "Com a gente. Jogar limpo é quando você expõe as coisas que você pensa. Você ficou bolado, refletiu e se fechou na casinha". Arthur diz: "Eu queria conversar sobre o jogo". O surfista rebate: "A gente não queria conversar sobre combinar voto. Aí são duas coisas [diferentes]", respondeu.

Minutos depois, com a presença de Douglas Silva e Tiago Abravanel no papo, Pedro Scooby ainda disse que está começando a entender o jogo e percebe que a maioria dos brothers só estão no jogo "querendo lacrar". "A gente está entendendo o que está acontecendo no jogo. Acho que a cada dia a mais, a cada coisa que acontece... Eu acho que tem também uma coisa muito de lacração. Está todo mundo calado, aí o Tadeu falou, e "não, calma aí. Tenho que me posicionar. A grande maioria está em um lugar de lacração", opina. "É isso aí", respondeu Arthur.



"O cara que nem é da vontade dele lacrar, tá começando a lacrar também. E eu falei lá desde o início. A partir do momento que eu ver alguém sendo atacado covardemente, pode ser que eu tenha uma outra opinião sobre isso", prosseguiu Scooby.