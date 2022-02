Douglas Silva e Arthur Aguiar falam sobre a sensação de estar no paredão do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Douglas Silva e Arthur Aguiar falam sobre a sensação de estar no paredão do BBB 22reprodução da TV Globo

Publicado 07/02/2022 19:41

Rio - Douglas Silva desabafou com Arthur Aguiar na área externa do 'Big Brother Brasil' 22, da TV Globo, nesta segunda-feira. Os dois disputam a permanência na casa com Naiara Azevedo. No bate-papo, o intérprete do Acerola na série ‘Cidade dos Homens' falou sobre a sensação de estar no paredão.

"Chorei, me sinto muito injustiçado, perseguido.. Se as pessoas quisessem me falar (...) Mas não tem o que fazer. É o estilo de jogo das pessoas...", disse Douglas. O marido de Maíra Cardi também disse que está abalado. "Os moleques vieram me falar... que um dos votos era da Bárbara", lamentou Douglas.

Arthur confessou que não entendeu o motivo das pessoas irem contra o seu jogo na casa. "Se eu tivesse falado com as meninas, puxado todo mundo, elas poderiam ter falado que eu fiz que nem o Rodrigo. Mas só com a Jessi (...) Pelo menos é o que eu acho...", opinou.