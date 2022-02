Bárbara avalia jogo de Pedro Scooby durante conversa com Eliezer e Vinicius - reprodução da TV Globo

Publicado 07/02/2022 18:04

Rio - Bárbara abriu o jogo e falou tudo o que acha sobre Pedro Scooby durante uma conversa com Eliezer e Vinicius na sala do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. A modelo acusou o surfista de ser 'vingativo'.

"O Pedro fala que não se importa, mas no fundo ele se importa com as coisas. Não viu no Jogo da Discórdia? Vini votou nele, ele votou no Vini. Indiquei ele, ele me indicou de volta. Ele fala que para ele tudo bem, mas no fundo ele dá uma retribuída", opinou a sister.

Em seguida, ela se explicou: "Não que ele se apegue do tipo: 'Não confio na Bárbara, não confio no Eli'. Não é isso. Mas ontem a gente estava conversando depois da votação e falei que tenho as pessoas próximas a mim que vou tentar sempre proteger. E daí infelizmente vou ter que votar em outras. Aí ele falou: 'É, e eu sei que não estou entre essas pessoas'. E eu falei: 'É'".

Bárbara ainda relembrou uma conversa que teve Scooby: "A gente já conversou também que uma das únicas pessoas que ele não ia se sentir culpado de dar o Monstro era eu. Chumbo trocado não dói".